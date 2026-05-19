Image: Automobili Lamborghini ランボルギーニがイタリアで開催されたデザインコンベンション「ミラノデザインウィーク」で、630台限定のプレミアムSUV「ウルス SE “テットネロ”カプセル」を発表しました。豊富なボディカラーとインテリアカラーが用意されており、そのカスタマイズ性が大きなポイントになっています。好みの色を組み合わせできるボディカラーはArancio Xanto​（オ