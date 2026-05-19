東京ディズニーシーのパーク体験に欠かせないのがフードの存在。フードメニューは来園するたびにワクワクするおいしさで、ゲストのお腹も心も満たす。そんな記憶に残る瞬間をゲストに届けるため、どのような取り組みをしているだろうか？フード開発調達部の下村氏、安藤氏、松嶋氏、増田氏がその裏側を明かした。【写真】東京ディズニーシーのパークフードたち■変わるもの・変わらないもの東京ディズニーシーのパーク体験で