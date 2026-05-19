県は国勢調査の速報値を発表し、県の人口は５０年ぶりに２７０万人を下回りました。 県が発表した国勢調査の速報値では、去年１０月時点の県の人口は約２６８万３千人で前回調査した２０２０年と比べ１１万６千人余り減少しました。 県の人口が２７０万人を下回るのは５０年ぶりで、最も多かった３０年前と比べると人口はおよそ７％減少しています。 また、呉市の人口は１９万１千人あまりで合併して以来初めて２０万人を下