◇セ・リーグ阪神―中日（2026年5月19日倉敷マスカットスタジアム）阪神ドラフト1位・立石正広内野手（22）が19日、プロデビュー戦の舞台となる倉敷マスカットスタジアムに到着した。チームバスから関係者入り口付近に降り立つと、黄金ルーキーを一目見ようと詰めかけた虎党からは大きな歓声が上がった。藤川球児監督（45）は18日、この日の中日戦で立石をスタメン左翼で起用すると明言した。打順は6番が濃厚だ。立石