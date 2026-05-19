24年日本ダービー7着以来、約2年ぶりに復帰戦を迎えた16日の新潟大賞典で15着だったシュガークン（牡5＝清水久、父ドゥラメンテ）は宝塚記念（6月14日、阪神）を目標に調整を進めることが19日、分かった。清水久師は「最後は2年ぶりの分だと思いますけど、前半はあの位置で競馬ができましたから。内容は良かったと思います」と振り返った。在厩で調整を進める予定。