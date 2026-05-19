18日昼過ぎ、上益城郡嘉島町で中学生が3人乗りをしていたバイクと車が衝突する事故がありました。バイクに乗っていた女子中学生2人のうち、1人は大けがをし、運転していた男子中学生は現場から逃げていましたが、その後、逮捕されました。 ■ 洲粼湧貴記者「警察が見分を行っていますが、あちら衝突した車でしょうか。フロントガラスとサイドミラーが大きく破損しています。」警察によりますと、18日午後2時ごろ、嘉島