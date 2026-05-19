5人組グループ・嵐の二宮和也が19日、都内で行われたPrime Videoのバラエティ番組『シークレットNGハウス Season2』（22日配信）配信直前イベントにオードリーの若林正恭とともに登壇した。同番組がseason2になってパワーアップしたことにちなみ、最近パワーアップしたことを聞かれた二宮は「体力です」と胸を張った。【写真】おなじみの衣装で…シークレットポーズを披露した二宮和也＆若林正恭嵐として現在ツアー中の二宮だ