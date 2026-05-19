◇ナ・リーグドジャース0−1パドレス（2026年5月18日サンディエゴ）ドジャースの山本由伸投手（27）が18日（日本時間19日）、敵地でのパドレス戦に先発し、7回3安打1失点と好投。今季最多の107球を投じる熱投を披露したが、味方の援護に恵まれず、今季4勝目はならなかった。それでもデーブ・ロバーツ監督は力投をねぎらった。試合後、ロバーツ監督は「彼の基準からすれば、ここ数試合は良くなかったかもしれないが、今夜