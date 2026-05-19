◇NBA西プレーオフ決勝・第1戦スパーズ122ー115サンダー（2026年5月18日ペイコム・センター）NBAは、18日（日本時間19日）に西プレーオフ（PO）決勝が開幕。試合前には2年連続MVPを受賞したサンダーのシェイ・ギルジャス・アレキサンダーの授与式が行われた。しかし試合では24得点12アシストのダブルダブルを記録したが、再延長戦の死闘の末に敗れて今季プレーオフ初黒星。そして今季初となる延長戦で黒星となった。NBA界