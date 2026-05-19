「１票の格差」が最大２・１０倍だった２月の衆院選は投票価値の平等を求める憲法に違反するとして、弁護士グループが選挙無効（やり直し）を求めた訴訟の判決で、高松高裁（藤田昌宏裁判長）は１９日、「合憲」と判断し、請求を棄却した。二つの弁護士グループが全国８高裁・６支部に訴訟を起こしており、判決は初めて。判決が出そろった後、最高裁が統一判断を示すとみられる。２月の衆院選では、議員１人当たりの有権者数