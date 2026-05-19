岨手由貴子監督と俳優の岸井ゆきの、浅野忠信が17日、フランス・カンヌで開催された第79回カンヌ国際映画祭に参加し、映画『すべて真夜中の恋人たち』の公式上映およびフォトコール、囲み取材に出席した。(左から)浅野忠信、岸井ゆきの、岨手由貴子監督本作は、芥川賞作家・川上未映子による同名長編小説の初映像化。人との関わりを避け、孤独に生きてきたフリーの校閲者・入江冬子が、ひょんなきっかけで年上の物理教師・三束と出