綾瀬はるかが16日、フランス・カンヌで行われた第79回カンヌ国際映画祭のレッドカーペットに登場し、その姿が「美しすぎる」とSNSを筆頭に話題となっている。綾瀬はるか○綾瀬の笑顔の写真がSNSで話題に綾瀬はるか綾瀬が主演を務める映画『箱の中の庭』が上映され、9分ものスタンディングオベーションで称えられた。レッドカーペットには、是枝裕和監督、綾瀬と共に主演を務める大悟(千鳥)、耼木里夢に加え、音楽を担当した