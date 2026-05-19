◆米大リーグマリナーズ６―１ホワイトソックス（１８日、米ワシントン州シアトル＝Ｔ―モバイルパーク）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）は、敵地のマリナーズ戦に「２番・一塁」で出場し、３打数２安打１四球で打率を２割４分２厘に上げたが、チームは打線がつながらず１―６で完敗した。村上は四球、右前安打、一ゴロ、遊撃内野安打。しかし続く３番バルガス、４番モンゴメリー、５番ベニンテンディがそろってノ