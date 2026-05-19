●「悪 vs 悪」という図式 政界を追い出された星野茉莉(黒木華)が、市井に生きる政治素人のスナックのママ・月岡あかり(野呂佳代)をスカウトし、東京都知事選に挑む姿を描く、カンテレ・フジテレビ系ドラマ『銀河の一票』(毎週月曜22:00〜 ※FOD・TVerなどで見逃し配信)の第5話が、18日に放送された。今回は、この物語の背景に隠された名作へのオマージュ、ギリシア悲劇や、『ワンピース』、『七人の侍』について考えたい。(左から