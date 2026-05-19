１７日のヴィクトリアマイルで６着だったニシノティアモ（牝５歳、美浦・上原佑紀厩舎、父ドゥラメンテ）の次走は、府中牝馬・Ｇ３（６月２１日、東京競馬場・芝１８００メートル）となった。この日午前、西山茂行オーナーが自身のブログで次走について、エリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１５日、京都競馬場・芝２２００メートル）を目標にすると明かしたばかりだったが、午後になって急きょ変更。その理由について同オーナーは