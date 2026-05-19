ファインは、2026年5月18日、全国の20代〜50代の男女402名を対象に実施した「梅雨時期の熱中症対策と水分補給」に関する意識調査の結果を発表した。本調査は2026年5月7日〜10日の期間、インターネット調査にて行われた。○梅雨時の熱中症対策の必要性を約8割が実感梅雨時期でも熱中症に注意が必要だと思うか全国の20代〜50代の男女402名に梅雨時期でも熱中症に注意が必要だと思うか質問したところ、75.9%が「必要だと思う」と回答