19日午後1時03分ごろ最大震度１の地震がありました。 震源はトカラ列島近海で震源の深さは約20キロメートル。 地震の規模を示すマグニチュードは2.2と推定されています。 各地の震度は、 震度１が鹿児島十島村の中之島と口之島 です。 この地震による津波の心配はありません。 ・ ・ ・