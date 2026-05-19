街頭インタビューでの発言で一躍話題となった「自己防衛おじさん」こと占い師・俳優の橋本鉄平さんが2026年5月18日、Xで高市早苗首相とのツーショットを公開した。「国なんかあてにしちゃダメよ」で一躍注目橋本さんは16年12月に放送された報道・情報番組「ウェークアップ！ぷらす」（日本テレビ系）の新橋駅前のSL広場での街頭インタビューを受けた。年金問題に関してのテーマで、「お金いっぱい欲しいんだったらさぁ、年金あて