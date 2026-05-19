鉱工業生産（確報値）（3月）13:30 結果-0.4% 予想-0.5%前回-0.5%（前月比) 結果2.4% 予想2.3%前回2.3%（前年比) 結果-1.2% 予想N/A前回-0.1%（設備稼働率・前月比)