なにわ男子の高橋恭平が19日、都内の女子校で行われた映画『山口くんはワルくない』公開直前イベントに参加した。高橋ひかる（※高＝はしごだか）、岩瀬洋志とともに生徒約600人の前にサプライズで登壇すると割れんばかりの大歓声が起こった。【集合ショット】女子高生も歓喜！制服姿で登場した高橋恭平＆高橋ひかる＆岩瀬洋志制服姿の3人が“転校生”として学生たちと映画にちなんだ二択トークを展開するなかで恭平は「好きな