高松高裁人口比例に基づかない区割りで「1票の格差」を是正せず実施した2月の衆院選は憲法違反だとして、四国4県の有権者が各選挙区の選挙無効を求めた訴訟の判決で高松高裁（藤田昌宏裁判長）は19日、「合憲」と判断し、請求を棄却した。二つの弁護士グループが全国14の高裁・高裁支部に起こした訴訟で最初の判決。投開票日の有権者数に基づく最大格差は2.10倍で、前回2024年衆院選（2.06倍）からやや拡大した。原告側は「