19日正午ごろ、東京・八王子市にあるリサイクルショップに乗用車が突っ込む事故があり、歩行者などあわせて4人がケガをしました。警視庁によりますと、19日正午ごろ、八王子市大和田町のリサイクルショップで「交通事故です」と110番通報がありました。歩行者や軽トラック、乗用車が関連する事故があり、乗用車がリサイクルショップに突っ込んだとみられ、この事故で歩行者2人や乗用車の運転手などあわせて4人がケガをしましたが、