5月19日、日本バスケットボール協会は2026年9月に愛知県・名古屋市にて開催される「第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）」に向けた第2次強化合宿および第3次強化合宿に参加する女子日本代表候補選手19名を発表した。 第2次強化合宿は5月19日から25日、第3次強化合宿は5月29日から6月3日にかけて、ともに味の素ナショナルトレーニングセンター （東京都北区）にて実施される予定だ。 昨シー