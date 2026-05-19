5月19日、B2東地区の岩手ビッグブルズは、山際爽吾が2025－26シーズンをもって退団することを発表した。なお、すでに他クラブへの移籍が決定しており、後日、移籍先のクラブより発表される予定だという。 新潟県出身で現在24歳の山際は、179センチ76キロのポイントガード。福岡大学附属大濠高校から関西学院大学へ進学し、2024－25シーズンに特別指定選手として岩手へ加入した。プロ1年目と