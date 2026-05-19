ｕｎｅｒｒｙが反発している。同社はきょう、インバウンド市場におけるマーケティングの強化に向けてＰａｙｋｅ（沖縄県那覇市）と連携すると発表。これが買い手掛かりとなっているようだ。 累計５５０万を超える訪日外国人旅行客が利用するＰａｙｋｅアプリに、ウネリーのスマートフォン位置情報の取得・活用を可能にする開発ツール「ＢｅａｃｏｎＢａｎｋＳＤＫ」を搭載することで、より精度