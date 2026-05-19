開催：2026.5.19 会場：ターゲット・フィールド 結果：[ツインズ] 6 - 3 [アストロズ] MLBの試合が19日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとアストロズが対戦した。 ツインズの先発投手はケンドリー・ロハス、対するアストロズの先発投手は今井達也で試合は開始した。 2回裏、5番 ジョシュア・ベル 3球目を打ってセンターへのホームランでツインズ得点 MIN 1-0 HOU 4