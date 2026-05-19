開催：2026.5.19 会場：Ｔモバイル・パーク 結果：[マリナーズ] 6 - 1 [Wソックス] MLBの試合が19日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとWソックスが対戦した。 マリナーズの先発投手はブライアン・ウー、対するWソックスの先発投手はノア・シュルツで試合は開始した。 1回裏、2番 フリオ・ロドリゲス 8球目を打って右中間スタンドへのホームランでマリナーズ得点 S