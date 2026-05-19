開催：2026.5.19 会場：チェース・フィールド 結果：[Dバックス] 12 - 2 [ジャイアンツ] MLBの試合が19日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとジャイアンツが対戦した。 Dバックスの先発投手はザック・ゲーレン、対するジャイアンツの先発投手はロビー・レイで試合は開始した。 1回裏、4番 ノーラン・アレナド 2球目を打ってレフトスタンドへの満塁ホームランでDバ