ブルスケッタってどんな食べ物？【画像を見る】ブルスケッタとは？「パンがべちゃべちゃにならない」下準備の秘訣パーティーやおうちバルにぴったりのブルスケッタ。パンの上に色とりどりの具材を乗せた見た目は華やかで、「おしゃれなおつまみ」として人気が高いですよね。でも、「カナッペと何が違うの？」「自宅で本格的な味を出すにはどうすればいいの？」と疑問に思っている方もいるかもしれません。この記事では、ブルスケッ