この記事をまとめると ■欧州が日本の軽自動車を参考にした小型EVカテゴリーを誕生させると話題になった ■実際に欧州委員会が明らかにしたのは「M1E」という新カテゴリーだった ■「M1E」は全長4.2m以下という軽自動車よりも常用コンパクトカーに近いものであった 欧州に新登場の小型EVカテゴリーが話題 2025年、日本人にとって驚きのニュースが欧州から飛び込んできた。欧州で、小型EVのカテゴリーができるというのだ。欧州メ