東京駅丸の内駅舎の中に位置する東京ステーションホテルは6月23日、「三菱一号館美術館 建物ツアー付きランチプラン」を開催する。15人限定。【画像】東京駅にある「東京ステーションホテル」外観同ホテルでは歴史と文化が息づく丸の内エリアの魅力に触れることができる多彩な体験イベントを開催している。今回のプランは、前回も開催し好評だったことから再度、企画された。このプランでは、丸の内で初のオフィスビルとして