防災庁設置関連法案を可決した衆院本会議＝19日午後政府が11月の発足を目指す防災庁の設置関連法案が19日、衆院本会議で可決され、衆院を通過した。参院審議を経て今国会で成立する公算が大きい。南海トラフ、日本海溝・千島海溝の両巨大地震などが想定される中、省庁横断で展開される災害対応の司令塔機能を担う。主要業務は防災施策の基本方針や計画の立案、大規模災害に対処する際の総合調整など。首相をトップとし、業務を