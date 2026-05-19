嵐の二宮和也が19日、都内でプライムビデオ「シークレットNGハウスSeason2」（22日配信開始）配信直前イベントに出席した。参加者たちがある行動を避けながらゲームに挑む新感覚の心理戦バラエティー。二宮と「オードリー」若林正恭がルール設計やNGの設定にも携わり、スケール、内容ともにシーズン1からパワーアップしている。番組にちなみ、自身が最近パワーアップしたのは「体力」とした。嵐は5月末での活動終了を発表