歌手の長渕剛（69）と、シャンソン歌手やフラワーアーティストとして活動している志穂美悦子（70）の長男でミュージシャンのWATARU（37）が、17日Instagramのストーリーズを更新。“顔出し”した娘との親子ショットを披露し、話題になっている。【映像】娘たちの“顔出し”ショットや長渕剛を含めた3世代ショット2021年2月に結婚を発表し、4歳の長女・Lalaちゃん、2歳の次女・Yulaちゃんを育てているWATARU。Instagramでは、父