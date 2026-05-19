オーストリア代表がW杯メンバーを発表オーストリアサッカー協会は現地5月18日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨むオーストリア代表メンバー26人を正式発表した。28年ぶりのW杯出場を果たしたラルフ・ラングニック監督は、DFダヴィド・アラバやMFマルセル・ザビッツァー、FWマルコ・アルナウトヴィッチといった実力者を順当に選出。MFコンラート・ライマーやMFクリストフ・バウムガルトナーなどの主力も名を連ねており、充実し