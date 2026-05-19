レジャーやイベントなどが多くなるこれからの季節、バッグは両手が空くリュックが便利。新たに迎えるなら【ワークマン】をチェックして。今回は、自立するのに、たたんで薄くできるアイテムをご紹介します。バッグの外側と内側に撥水加工を施されていたり、PC用のクッションポケットが搭載されていたりと、あると嬉しい機能が備わった「優秀リュック」は、日常使いでも活躍しそうです。 たっぷり収納可能！ ガバッと