家族だからこそ、相手の気持ちに寄り添いたいと思うのは自然なことです。けれど、その優しさがいつの間にか自分を追い詰めてしまうこともあります。特に親子関係は距離が近い分、境界線が曖昧になりやすいもの。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。 終わらない母からの連絡 私が就職で家を出てから十数年、母は毎晩のように自分の感情を私にぶつけてきます。 「今日もパパと喧嘩したの」「寂しくて眠れない……あ