そろそろ夏に向けた衣替えを済ませたいと考える人も多いはず。衣替えをするときによくあるのが、どこに何を収納したか忘れてしまう、かさばる洋服や寝具を収納しきれないといった問題です。そこで今回は、そんな悩みを解決してくれそうな【3COINS（スリーコインズ）】の便利な「収納グッズ」を紹介します。 半透明だから中身がすぐわかる 洋服や寝具などをどこに収納したか忘れてしまったり、何が入っているかわか