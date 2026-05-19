timelesz・佐藤勝利が主演し、原菜乃華がヒロインを務めるアニメ映画『君と花火と約束と』の主題歌が、timeleszの「消えない花火」に決定。主題歌付き予告、メインビジュアルが解禁されたほか、追加キャストとして高橋李依、横澤夏子の出演が発表された。【動画】主題歌はtimelesz「消えない花火」！『君と花火と約束と』本予告本作は、真戸香の同名小説をアニメーション化。日本三大花火大会のひとつで例年数十万人が訪れる「