◆米大リーグツインズ６―３アストロズ（１８日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）アストロズの今井達也投手（２８）が、敵地のツインズ戦に先発し、５回２死からの降雨中断もあって４回２／３を３失点で降板し２敗目（１勝）を喫した。防御率は８・３１。５番のベル一人にやられた。１回３者凡退でスタートした今井だったが、２回にチェンジアップを中堅に特大アーチを浴びると、４回にも２死二塁から見逃