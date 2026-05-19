◆ファーム・リーグ西地区オリックス―広島（１９日・京セラドーム大阪）オリックス・宇田川優希投手が１点リードの８回に６番手で登板し、１イニングを無安打無失点に抑えた。２５年３月に右肘のトミー・ジョン手術を受け、今季は育成選手として再出発した右腕。ファーム・リーグ４試合目の登板で、最速１５５キロをたたき出した。先頭の岸本に四球を与えたが、堂林の打席で盗塁失敗。堂林も四球で歩かせたが、佐藤啓を１