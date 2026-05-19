◆ファーム・リーグ西地区オリックス―広島（１９日・京セラドーム大阪）オリックス・東晃平投手が先発し、３回３安打無失点で降板した。２５年１１月に右肘のクリーニング手術を受け、復帰後３試合目の登板で最長のイニング。最速１５１キロの直球を軸に７奪三振を奪い、順調な仕上がりを見せつけた。初回、先頭の名原から空振り三振を奪うと、１死一塁では１軍経験豊富な堂林からも空振り三振。失策と安打で招いた２死一