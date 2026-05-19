記事ポイント超像可動シリーズから「ディオ・ブランドー・サード」「ディエゴ・ブランドー・サード」「クレイジー・ダイヤモンド Ver.CLEAR & GOLD」の3体が同時展開先行抽選販売は2026年5月13日よりMEDICOS ONLINE SHOPで受付中、締切は2026年6月30日18:002026年7月26日開催のワンダーフェスティバル2026[夏]でWF限定特典付き会場販売も予定 メディコス・エンタテインメントのフィギュアシリーズ「超像可動」に、荒木飛