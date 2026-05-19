記事ポイント好みのメイン食材を選んで組み立てる会席スタイルを提供京丹後イカ漁火・舟盛り・紅ガニ・鮑尽くしの4プランが用意されています日本夕日百選に選ばれた夕日ヶ浦海岸を望む貸切露天風呂を完備 京都府京丹後市の夕日ヶ浦海岸沿いに建つ旅館「海舟」が、宿泊者がメインの海鮮を自分で選べる会席スタイルを提供しています。京丹後イカ漁火・舟盛り・紅ガニ・鮑尽くしの4プランが揃い、「何を食べるか」を旅のテーマに