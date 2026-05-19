モデルでビューティーアドバイザーの村上麻衣が15日、自身のインスタグラムを更新。オーディションに臨んだ際の私服を公開した。 【写真】色っぽさと気品絶妙な「奥さん」コーデアクセもオシャレ 村上は「『妻役』のCMオーディション 帰りの日。」と題し、ノースリーブのリブニットにカーディガンを羽織った姿をショットをアップ。「私の中での『奥さん』のイメ&