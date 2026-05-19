女優の財前直見が15日、自身のインスタグラムを更新。有名政治家を演じた番組内のドラマでの姿の写真をアップし、話題になっている。 【写真】ブロンドヘアにジャケットめちゃ“鉄の女”感出てる 財前は「どうでしょう？ イメチェンしてみました」と記し、ブロンドヘアの姿を披露。「というのは冗談ですが…笑」と続け、16日のテレビ朝日「令和の今こそ知っておきたいこれが私の生きる道マーガレット・サッチャ&