ダイエットに取り組んでいる「秒速で1億円稼ぐ男」の異名を持つ実業家の与沢翼氏が18日に更新したインスタグラムで、直近の近影を公開。「痩せてさらにカッコよくなった」などと反響を呼んでいる。 【写真】体重55キロに向けて邁進中！、「さらにかっこいい」との声 与沢氏は「43歳独身おじさん、ダイエットの途中経過」と短く投稿。引き締まった表情でカメラを見据えている。7日に近影を投稿した際には「2か月以内には必ず5