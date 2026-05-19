タレントで実業家の茜さやが13日、自身のインスタグラムで地元に帰った時のことを記した。 【写真】ゆったりふんわりコーデで0歳児抱っこお腹のなかには双子が 茜は「3月後半に少しだけ地元に帰っていました」と報告。「双子を出産したらなかなか祖父母に娘を会わせに 帰れなくなるかなぁ(お母さんは産後来てくれる) お腹がもっと出ると移動が難しいなぁと」と続けた。25年5月に結婚を公表。10月に第1子出産を、今年