シンガー・ソングライターのFKAツイッグスが、新作伝記映画でエンターテイナーのジョセフィン・ベイカーさんを演じる。ダンサー、シンガー、女優としても活躍したジョセフィンさんの半生をフランス出身のマイムナ・ドゥクレ監督が描く。 【写真】人気女性歌手ジョーダン・ヘミングウェイとツーショット ツイッグスは今回の発表にあたり、こうコメントを出している