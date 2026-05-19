記事ポイント全国28店舗が静岡県伊東温泉に集結する週末限定ラーメンフェスが2026年5月16日に開幕松阪牛・のどぐろ・広島牡蠣・オマール海老など高級素材を使ったラーメンが1杯1,000円の共通食券で楽しめる4週連続・週替わり開催で入場無料、温泉旅行や日帰り観光とも組み合わせやすい 静岡県伊東市の松川藤の広場で、全国の人気ラーメン店28店舗が集う大型イベント「大つけ麺博Presents 伊東温泉湯けむりラーメン祭2026」が2